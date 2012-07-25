〔美股业绩〕Netflix警告实现全年新用户目标存在困难,盘后股价大挫

路透洛杉矶7月24日电---Netflix (NFLX.O)周二警告称,实现年末新用户目标可能存在困难,年内最后一季亏损可能创纪录.消息令公司股价盘后暴跌近16%.

Netflix第二季每股盈余(EPS)为0.11美元,高于分析师预期的0.05美元,并称公司在美国市场中的视频串流服务新增用户数为53万.

但公司在给股东的季度信中表示,本月将拉开序幕的奥运会赛事可能将伤及当季扩增新增用户数的能力.公司预期本季将新增用户100-180万.

公司执行长Reed Hastings和财务长David Wells在致股东信中表示,如果Netflix未能实现该预估区间顶部,公司要实现2012年新增用户700万的目标"恐有困难".

华尔街分析师表示,用户数增长方面的不确定性令投资者不安.Netflix股价盘后暴跌15.8%至67.70美元,而在Nasdaq收盘价为80.39美元.

Dougherty分析师Steve Frankel在解释股价跌势时表示,"今年国内串流视频业务的景况不甚明朗."

Netflix也称,公司在第四季进军另一国际市场之际将面临亏损.

"我们未来面临巨大挑战,随着我们领先推进网络电视市场,无疑将出现更多起伏,"Hasting和Wells称.但他们也表示:"我们在提供服务的每个市场中都在取得进展."

公司称,截止6月底,Nexflix美国线上服务用户总数达到2,390万.公司在海外市场新增用户56万,总数达360万.(完)