中国两奥运供应商被控侵害工人权益

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港7月24日电---周二，一家香港的劳动者权益组织猛烈抨击了伦敦奥组委，指其未能阻止两家中国奥运供应商"猖獗"侵犯工人权益。
在最新的关于外包至中国的制造业调查中，反对企业偏差行为的学生与学者组织(SACOM，Scholars and Students against Corporate Misbehaviour)探访了两家奥运供应商，并声称发现他们工作场所安全设施匮乏、工资过低，还有过度加班。
该组织表示，在英国公平联盟(Playfair)1月向伦敦奥运组委会提交了一份备受关注的报告之后，奥组委仍然对中国供应商的所作所为无动于衷。
"对工人们猖獗的侵权行为显示出伦敦奥组委的规定只是体现在嘴上，他们不会为强制执行劳工标准做出行动，"在五月和六月的调查报告上，SACOM如此说道。
作为回应，伦敦奥组委声称，负责制造包括奥运吉祥物在内的英国玩具厂商Golden Bear正在复查它的所有供货渠道。
**危险的环境**
在报告中提到的两家厂商是鑫达实业有限公司(Zindart Manufacturing Limited)旗下鑫达公司(Xinda)，和为孩之宝(Hasbro)等品牌供货的港商独资玩具生产厂家石围玩具厂。二者都位于号称"世界工厂"的珠江三角洲地区。
根据这份报导，两家工厂工人的工作时间是一周六天，每天11到12小时不等。一个月累积下来可高达120个小时。
在鑫达，被抓到打瞌睡的工人将会被处以取消两到四小时工资的处罚。在石围，迟到仅五分钟就会被扣除半天的工资。
工人们暴露在危险的工作环境下，却没有足够的安全设施，"报告上说。"在鑫达，有些工人自己戴口罩去工作"。
鑫达集团的CEO克里斯·弗兰克林(Chris Franklin)说，该企业遵守了包括国际玩具协会(the International Council of Toy Industries，ICTI)设定的标准在内的所有劳工标准，并且否认对于不能提供足够安全设施的指控。
"毫无疑问，我知道我们提供了全部必需的工作服装和安全设施。喷涂部门都采取了正常的通风和分离，"弗兰克林在电子邮件中告诉路透记者。
他还说，绝大多数工人的最低基本工资都在1,100元人民币(合170美元)左右，因为全中国的制造商都面临着成本的增加，以及例如深陷债务危机的欧洲等核心市场萎缩等现实问题。
"我们支付最低工资，但这是基于我们的消费者为产品所支付的金额能支付的最高报酬，"他补充道。
弗兰克林最近允许一组路透电视记者在他的工厂里无限制地拍摄。(完)
--编译：林秀峰 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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