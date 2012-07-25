〔中国债市动态〕短端收益率上行,受累于市场预期调整和新债结果不佳

路透上海7月25日电---中国银行间债市周三早盘短期品种收益率显着上行.市场重新调整对政策放松力度的预期,加之新债招标结果偏高,导致短券抛盘骤增.而中长端由于未觅得明确方向而仍处横盘.

交易员指出,业内普遍认为央行近期降准的可能性已明显减弱,短期内交易机会寥寥,投资者倾向选择"落袋为安"锁定近期利润.但对短期内经济不佳的预期仍未改,加之资金面企稳,近期现券收益率虽面临上涨压力,但属于技术性反弹.

中国央行公开市场昨日进行950亿元人民币逆回购操作,近对冲本周全部到期量,市场短期流动性压力得到舒缓.不过期望中的下调存款准备金政策被滚动进行的逆回购操作所代替,若外汇占款等其他影响流动性因素不能明显改善,机构对长期资金面忧虑未减,心态仍显谨慎.[ID:nSB1683360]

"收益率这波上涨是技术性因素,市场预计政策放松没有想象中的那么快,力度也可能减弱,...今天新债招得也很高,需求不佳,也带动二级向上走."上海一银行交易员称.

业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币三年续发固息国债,中标收益率为2.4829%,远高于此前2.41%的市场预测均值.该期债的最优(边际)收益率为2.5847%,首场投标倍数1.33倍.[ID:nSB1686040]

上述交易员并指出,对于长期债券而言,市场对其走势判断存在分歧.一方面,宽松政策出台仍有机会,另一方面中国经济二季度见底,三季度回升的呼声愈来愈高,因此中长端难觅方向.

北京时间11:36,剩余期限约4.6年的国债120003券最新双边报价tCN120003=CFXM为2.7600%/2.7400%.而上日收报2.7290%/2.7200%.(完)