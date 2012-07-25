〔新债招标〕中国三年续发国债收益率远高预期,投资价值不足致需求偏弱(更新版2)

(新增发行结果公告)

* 三年续发国债中标收益率2.4829%,远高于预期

* 边际收益率2.5847%%,与中标收益率价差较宽

* 近期资金成本总体处于高位,投资价值不足

* 机构对本期新债需求偏弱,投标倍数1.33倍

路透北京7月25日电---中国财政部上午招标的三年续发国债中标收益率远高于预期.市场人士表示,短债收益率前期下行跌幅已大,投资价值不足,加之近期资金成本总体处于高位,机构对本期新债需求偏弱,进而推高了中标收益率.

财政部公告显示,三年期续发国债投标量为399.4亿元,首场投标倍数1.33倍;并追加发行1.2亿,最终发行量为301.2亿元.另据业内人士透露,该续发国债中标收益率为2.4829%,远高于此前2.41%的市场预测均值;最优(边际)收益率为2.5847%,边际和加权收益率价差逾10个基点(bp).

"我们是想利率会高点,但这么高,还是有点出乎意料,边际和加权(收益价差)宽,"华东一银行交易员称,"前期短券(收益率)下太多,这类债价值不足;最近资金成本又落得不快,大家需求比较弱,都投得比较高."

路透访问的市场人士表示,无论是大型机构,还是中小机构,碍于该期债绝对和相对价值吸引力的有限,对该期债的需求都很一般.

而本周一招标的三年期地方债,较今日该期国债中标收益率高出近26个bp,便难免造成有一些投资机构会重地方债而轻国债.但亦有市场人士指出,在做质押式回购时,地方债的认可度不及国债,这也是国债需求尚能相对稳定的原因之一.

周一招标的三年期地方债中标利率偏高,为2.74%.市场人士表示,地方债流动性本来就一般,机构参与热情有限,加之近期市场资金面偏紧,更是推动该期新债结果明显高于二级市场水平,认购倍数创出同类债年内新低,仅为1.3倍.[ID:nSB1680866]

中债登银行间市场固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年期国债最新收益率报2.4009%;增发标的120007券CN120007=CFXM今日最新双边报价收益率为2.50%%2.50%,上日为2.385%/2.350%.

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与今年第七期国债CN120007=CFXS相同.7月26日开始续发行,7月30日续发行结束,续发行部分从8月1日起与原发行部分合并上市交易.

续发行国债招投标当天第七期国债停止交易一天.财政部于4月25日招标发行300亿元第七期三年国债,中标利率为2.91%,投标倍数约为1.45倍.(完)