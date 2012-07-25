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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 12:05 BJT

〔东京美债〕10年期债收益率创纪录低位,受欧债忧虑及FED政策预期推动

路透东京7月25日电---指标美国公债收益率(殖利率)周三在亚洲市场上跌至纪录低位,因为市场愈加忧心于欧洲债务危机的影响,而对美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出更多刺激举措的预期亦升温.

10年期公债收益率US10YT=RR跌至1.3908%,亚洲盘初一度最多跌至1.3824%.周二北美交易尾盘报1.403%.

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