〔中国货币市场〕资金偏松引领回购利率再降,七天品种因跨月降幅较小(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海7月25日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三继续下行,其中跨月的七天品种降幅较小;受益于央行在公开市场上持续以逆回购支援,短期资金面较宽松,但下周初将进入7月的最后交易日,考虑财政存款及月末等因素,机构仍多谨慎处之.

"今天挺宽松的,出资金的很多,但下周就是月末了,看明天逆回购的情况吧."华东一商业银行交易员称.

上海一商业银行交易员也表示,目前场内流动性尚可,但本月还有财政存款等因素,下周进入7月最后的交易日,机构对央行降准的预期正在下降,"拿逆回购撑着吧."

业内人士周三透露,继周一后,中国公开市场一级交易商今日仍可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限依旧为七天期,正回购品种减至91天一种.周二央行进行了950亿元七天期逆回购,接近对冲本周全部到期量,中标利率为3.35%,与最近一次持平.[CN/MMTCN]

根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

针对早间招标的三年期国债中标收益率远高于预期,华东另一商业银行交易员表示,目前资金面较为宽裕,该期债结果偏离主要是因为价值不高,且受到机构对中长期经济等前景综合考量的影响.

业内人士透露,财政部上午招标的300亿元人民币三年续发固息国债,中标收益率为2.4829%,远高于此前2.41%的市场预测均值.[ID:nSB1686040]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6917 2.9698 -27.81 2,735.65

七天CN7DRP=CFXS 3.3392 3.3943 -5.51 554.82

14天CN14DRP=CFXS 3.7901 3.9181 -12.8 170.90

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6938 2.9625 -26.87 1,138.10

七天CHICNY7D=CFXS 3.3608 3.4017 -4.09 62.60

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.3100 3.3000 1.00 417.05

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.5050 3.3000 20.50 64.37

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.3100 3.0100 30.00 2.52

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7000 2.9700 -27.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3500 3.3800 -3.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.7500 3.9100 -16.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.6813 2.9517 -27.04 --

七天SHICNYSWD= 3.3375 3.3717 -3.42 --

三个月SHICNY3MD= 3.7737 3.7669 0.68 --

==============================================================================(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯

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