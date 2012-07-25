更正:〔新加坡金融〕金管局要求银行评估指标Sibor利率的制定方法

(更正:因原文有误,内文最后一段应为"预期不会再有银行退出ABS的利率设定小组",非"有信心不会再有银行退出ABS的利率设定小组".)

路透新加坡7月25日电---新加坡金管局周三表示,已经要求新加坡银行业者对他们指标银行间拆借利率的制定方法进行评估.目前全球监管者都在重新审视伦敦银行间拆借利率(Libor)系统.

"我们已经要求银行检视他们的程序并进行独立的评估."新加坡金管局副局长张瑞莲(Teo Swee Lian)在新闻发布会上表示.

在伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)被操纵的丑闻浮出水面后,新加坡及其他主要金融中心的监管当局正在研究改革银行间拆借利率的问题.

张瑞莲称,新加坡金融管理局的主要关注点为新加坡银行间同业拆借利率(Sibor)和新加坡互换利率(SOR).这两项主要指标被用来决定新加坡抵押贷款的利率.他补充说,所有由类似程序设定的利率都将重新受到检视.

上周苏格兰皇家银行(RBS.L)称,已退出新加坡银行公会(ABS)设定新加坡指标银行间同业拆借利率的小组.[ID:nSB1669408]

新加坡金融管理局称,预期不会再有银行退出ABS的利率设定小组.(完)