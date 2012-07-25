更正:〔新加坡金融〕金管局要求银行评估指标Sibor利率的制定方法

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
(更正:因原文有误,内文最后一段应为"预期不会再有银行退出ABS的利率设定小组",非"有信心不会再有银行退出ABS的利率设定小组".)
路透新加坡7月25日电---新加坡金管局周三表示,已经要求新加坡银行业者对他们指标银行间拆借利率的制定方法进行评估.目前全球监管者都在重新审视伦敦银行间拆借利率(Libor)系统.
"我们已经要求银行检视他们的程序并进行独立的评估."新加坡金管局副局长张瑞莲(Teo Swee Lian)在新闻发布会上表示.
在伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)被操纵的丑闻浮出水面后,新加坡及其他主要金融中心的监管当局正在研究改革银行间拆借利率的问题.
张瑞莲称,新加坡金融管理局的主要关注点为新加坡银行间同业拆借利率(Sibor)和新加坡互换利率(SOR).这两项主要指标被用来决定新加坡抵押贷款的利率.他补充说,所有由类似程序设定的利率都将重新受到检视.
上周苏格兰皇家银行(RBS.L)称,已退出新加坡银行公会(ABS)设定新加坡指标银行间同业拆借利率的小组.[ID:nSB1669408]
新加坡金融管理局称,预期不会再有银行退出ABS的利率设定小组.(完)
--编译 高琦/兰秀娟;审校 徐文焰/沈以文
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%