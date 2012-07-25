〔韩股业绩〕电视热销助LG电子第二季营业利润倍增,但手机业务亏损

路透首尔7月25日电---全球第二大电视制造商--韩国LG电子(066570.KS)周三表示,季度获利增加一倍多,因电视销售跳增.不过公司手机业务录得亏损,受苹果和三星以及中国低成本制造商日益严重的竞争挤压.

4-6月营业利润从上年同期的1,580亿韩元升至3,490亿韩元(3.045亿美元),大致符合路透调查21位分析师给出的预估值3,450亿韩元.该公司前一季度获利为4,480亿韩元.