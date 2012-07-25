〔德国数据〕7月Ifo企业景气判断指数为103.3,创28个月低点

路透柏林7月25日电---德国企业信心7月连续第三个月下降,降至28个月低点,显示欧元区主权债危机风波再起,对欧洲最大经济体内的企业施加了压力.

位于慕尼黑的智库Ifo周三宣布,7月Ifo企业景气判断指数降至103.3,为2010年3月来最低.6月修正后为105.2.

之前路透调查的45位分析师给出的平均预估为降至104.7.(完)