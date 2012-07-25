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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 16:39 BJT

〔表格〕英国第二季GDP初值较前季萎缩0.7%,路透预估为萎缩0.2%

路透伦敦7月25日电---英国国家统计局周三公布数据显示,

* 英国第二季GDP初值较前季萎缩0.7%(路透预估为萎缩0.2%),第一季较前季萎缩0.3%

* 英国第二季GDP初值较上年同期萎缩0.8%(路透预估为萎缩0.3%),第一季较上年同期萎缩0.2%

* 英国第二季GDP较前季萎缩幅度为2009年第一季以来最大,较上年同期萎缩幅度为2009年第四季以来最大

* 英国第二季服务业产出较前季萎缩0.1%,工业生产萎缩1.3%

* 英国第二季建筑业产出萎缩5.2%,萎缩幅度为2009年第一季以来最大

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