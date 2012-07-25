〔中国汇市〕人民币早盘小幅回调,但大行美元卖盘抑制跌势

* 人民币中间价跌破6.34元,创近八个月新低

* 欧债危机令非美货币持续承压

* 大行美元卖盘不断浮现,或体现央行维稳意图

* 即期汇价抗跌,与中间价差距继续缩窄

路透上海7月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三小幅回调,中间价创近八个月新低,压制即期汇价低开,不过盘中大行卖盘不断浮现,抑制人民币跌势.

交易员认为,欧债危机仍显不断恶化的迹象,令非美货币持续承压,人民币的贬值预期亦有强化的趋势,今日大行集体抛出美元,除部分正常结汇盘外,或很大程度上体现了央行的维稳意图.

北京时间12:01,人民币兑美元即期报6.3913元,上日收报6.3858元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3429元,上日为6.3339元.以最新汇价计算,今日即期汇价较中间价跌幅为0.76%,较上日继续缩窄.

"今天中间价开到6.34上方,也是因为欧元(弱势),6.40这个位置央行肯定是要维稳的,"华南一银行交易员称.

上述交易员指出,欧债危机形势日趋紧张,欧元仍跌跌不休,当前如果任由人民币下滑,可能令贬值预期进一步增强,央行应不愿看到这种局面出现,中间价继续下滑的势头可能渐止,近期人民币或将在当前水平维持震荡.

国际货币基金组织(IMF)周三在年度评估中软化立场,认为中国人民币兑一篮子货币"略被低估",并下调对中国中期经常帐盈余/国内生产总值(GDP)之比预估至4%-4.5%.[ID:nSB1685890]

中国国家外汇管理局局长易纲日前表示,目前人民币汇率接近均衡,外储过去一年亦非常平稳,显示央行大幅减少了市场干预,市场供需大致平衡,资金流入流出平稳.[ID:nSB1680130]

离岸市场上,北京时间12:09,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3895/25元,上日尾盘报6.3872元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4335/65,上日尾盘为6.4295元.

东京汇市欧元周三守在近两年低点,投资人规避欧元和其他风险货币,因在西班牙可能需要纾困的忧虑下,全球股市挫跌.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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