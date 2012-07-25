版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 18:12 BJT

〔表格〕英国工业联盟7月总工业订单差值为负6,表现强于预期

路透伦敦7月25日电---英国工业联盟(CBI)周三公布,7月总工业订单差值为负6,为2月以来最高(路透调查预估为负12),6月为负11.

月度趋势 7月 6月 5月 4月 3月 2月

总订单 -6 -11 -17 -8 -8 -3

出口订单 -9 -4 -12 -10 -11 -2

制成品库存 +14 +16 +13 +14 +17 +15

产出预期 +11 +7 -3 +24 +24 +15

国内价格预期 -3 +2 +12 +7 +24 +10

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐