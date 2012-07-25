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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 15:34 BJT

〔泰国央行〕维持政策利率在3.0%不变,符合市场预期

路透曼谷7月25日电---泰国央行:

* 维持指标利率在3.0%不变,一如预期

* 预计2012年GDP增长率在5.7%,上次预估为6%

* 今年整体通胀率料为2.9%

* 当前利率水平对经济复苏合适

* 利率决定并非一致通过,两位政策委员希望降息

* 若全球经济状况恶化,准备调整利率

* 核心通胀率料持于目标区间内.(完)

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