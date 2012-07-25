〔国际油市〕布兰特原油持于103美元,对欧元区和美国经济的忧虑施压

路透新加坡7月25日电---布兰特原油周三持稳于每桶103美元,因对于欧元区及美国石油需求的担心,抵消了中东石油供给忧虑引发的价格上涨.

周二公布的调查显示,7月欧元区民间部门连续第六个月萎缩,因制造业产出大减,特别是德国和法国等核心国,这增加了欧元区重陷衰退的可能性.