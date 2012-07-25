〔伦敦奥运〕大本钟将奏响三分钟,通报奥运到来

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记者 Li-mei Hoang

路透伦敦7月24日电---据伦敦奥组委透露，作为伦敦象征的大本钟（Big Ben）将会在周五奥运会的开幕日当天连续奏响三分钟以示庆祝。这将是自1952英王乔治五世的葬礼以来，大本钟首次在固定报时时间之外奏响。

同一时间，成千上万的钟声将在英国全境响起，从苏格兰北边的设得兰群岛 （Shetland Islands）到康沃尔（Cornwall）的不列颠王国最西边的教堂都将加入进来。

在获得了议会对其于非固定时间奏响的特别许可之后，大本钟将在7月27日早上格林威治标准时间8:12至8:15期间鸣响三分钟。

在一份声明中，负责看守大本钟的Mike McCann表示，届时也会是一出现场表演，因为大本钟需要手动摇响。

他补充道，“我们需要手动结束控制重物的阀门，而那个重物将会驱动敲响大本钟的机制。”

设在威尔士国民议会（National Assembly for Wales）、北爱尔兰的斯托蒙特（Stormont ）以及爱丁堡的苏格兰议会（Scottish Parliament）的大钟都将在8:12一同奏响。

“当世界上知名度最高的大钟们都在非正常时间鸣响时，这将会是一个信号，说明今年夏天是多么的特别。因此，这才会成为2012伦敦奥组委在奥运会期间敲响它们的部分原因，”英国下议院议长约翰·贝尔考（John Bercow）说道。

据估计，三分钟的奏响会在电视、广播和互联网上直播，超过1000万的听众届时将切换到这些频道。

数以千计的参与者已经签名加入，包括英国皇家海军、伦敦市长和位于伦敦东区的怀特查普铸钟厂（Whitechapel Bell Foundry）。

这场名为“所有钟全响（All The Bells）”的连续奏响将成为音乐家马丁·克里德（Martin Creed）亲自设计的当天活动的一部分。（完）