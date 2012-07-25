〔伦敦奥运〕大本钟将奏响三分钟,通报奥运到来

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Li-mei Hoang
路透伦敦7月24日电---据伦敦奥组委透露，作为伦敦象征的大本钟（Big Ben）将会在周五奥运会的开幕日当天连续奏响三分钟以示庆祝。这将是自1952英王乔治五世的葬礼以来，大本钟首次在固定报时时间之外奏响。
同一时间，成千上万的钟声将在英国全境响起，从苏格兰北边的设得兰群岛 （Shetland Islands）到康沃尔（Cornwall）的不列颠王国最西边的教堂都将加入进来。
在获得了议会对其于非固定时间奏响的特别许可之后，大本钟将在7月27日早上格林威治标准时间8:12至8:15期间鸣响三分钟。
在一份声明中，负责看守大本钟的Mike McCann表示，届时也会是一出现场表演，因为大本钟需要手动摇响。
他补充道，“我们需要手动结束控制重物的阀门，而那个重物将会驱动敲响大本钟的机制。”
设在威尔士国民议会（National Assembly for Wales）、北爱尔兰的斯托蒙特（Stormont ）以及爱丁堡的苏格兰议会（Scottish Parliament）的大钟都将在8:12一同奏响。
“当世界上知名度最高的大钟们都在非正常时间鸣响时，这将会是一个信号，说明今年夏天是多么的特别。因此，这才会成为2012伦敦奥组委在奥运会期间敲响它们的部分原因，”英国下议院议长约翰·贝尔考（John Bercow）说道。
据估计，三分钟的奏响会在电视、广播和互联网上直播，超过1000万的听众届时将切换到这些频道。
数以千计的参与者已经签名加入，包括英国皇家海军、伦敦市长和位于伦敦东区的怀特查普铸钟厂（Whitechapel Bell Foundry）。
这场名为“所有钟全响（All The Bells）”的连续奏响将成为音乐家马丁·克里德（Martin Creed）亲自设计的当天活动的一部分。（完）
编译： 林秀峰 发稿：王燕焜
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%