〔伦敦奥运〕潘基文将在周四参与奥运火炬传递

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国7月24日电---联合国发言人周二称，奥运圣火在伦敦的最后一站传递期间，联合国秘书长潘基文将在周四参与奥运火炬接力活动。
“在伦敦奥组委和国际奥委会的盛情邀请下，他将和国际奥委会主席一同出席伦敦奥运火炬在英国最后一站的传递，”潘基文的发言人德尔布伊（Eduardo del Buey）在纽约宣布道。
潘基文还将出席于周五举行的奥运会开幕式，并且将出席促进交战国在奥运期间休战的若干活动。（完）
编译：林秀峰 发稿：王燕焜
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%