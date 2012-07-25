版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 13:42 BJT

〔表格〕日本汽车商6月产量和出口

路透东京7月25日电---日本最大汽车制造商丰田汽车(7203.T)周三表示,该公司6月全球产量较上年同期增长30.8%,至776,795辆.

以下为日本八大汽车商6月汽车国内产量、出口、海外和全球产量,以及较上年同期变动百分比的数据.

日本国内产量 出口

*丰田 311,672 (+24.8) 176,953 (+40.3)

日产 99,800 (- 2.5) 63,590 (-15.3)

本田 92,021 (+112.6) 17,202 (+36.9)

铃木 97,524 (+29.2) 16,854 (-10.9)

马自达 74,180 (-7.4) 59,880 (-17.2)

三菱 45,735 (-22.6) 31,039 (-19.4)

大发 76,545 (+28.9) 1,146 (-41.6)

**富士重工业 50,257 (+68.0) 31,157 (+58.1)

海外产量 全球产量

*丰田 465,123 (+35.1) 776,795 (+30.8)

日产 338,757 (+ 6.7) 438,557 (+ 4.5)

本田 278,295 (+122.5) 370,316 (+119.9)

铃木 137,982 (+13.4) 235,506 (+19.4)

马自达 28,461 (-15.5) 102,641 (- 9.8)

三菱 47,726 (+11.8) 93,461 (- 8.1)

大发 19,129 (+22.3) 95,674 (+27.5)

**富士重工业 14,949 (+18.2) 65,206 (+53.2)

* 数据不包括集团公司大发汽车7262.T和日野汽车(7205.T).

** 富士重工业(7270.T)的汽车品牌为Subaru. (完)

--编译 吴云凌;审校 王兴亚

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐