〔表格〕日本汽车商6月产量和出口

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京7月25日电---日本最大汽车制造商丰田汽车(7203.T)周三表示,该公司6月全球产量较上年同期增长30.8%,至776,795辆.
以下为日本八大汽车商6月汽车国内产量、出口、海外和全球产量,以及较上年同期变动百分比的数据.
日本国内产量 出口
*丰田 311,672 (+24.8) 176,953 (+40.3)
日产 99,800 (- 2.5) 63,590 (-15.3)
本田 92,021 (+112.6) 17,202 (+36.9)
铃木 97,524 (+29.2) 16,854 (-10.9)
马自达 74,180 (-7.4) 59,880 (-17.2)
三菱 45,735 (-22.6) 31,039 (-19.4)
大发 76,545 (+28.9) 1,146 (-41.6)
**富士重工业 50,257 (+68.0) 31,157 (+58.1)
海外产量 全球产量
*丰田 465,123 (+35.1) 776,795 (+30.8)
日产 338,757 (+ 6.7) 438,557 (+ 4.5)
本田 278,295 (+122.5) 370,316 (+119.9)
铃木 137,982 (+13.4) 235,506 (+19.4)
马自达 28,461 (-15.5) 102,641 (- 9.8)
三菱 47,726 (+11.8) 93,461 (- 8.1)
大发 19,129 (+22.3) 95,674 (+27.5)
**富士重工业 14,949 (+18.2) 65,206 (+53.2)
* 数据不包括集团公司大发汽车7262.T和日野汽车(7205.T).
** 富士重工业(7270.T)的汽车品牌为Subaru. (完)
--编译 吴云凌;审校 王兴亚
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)