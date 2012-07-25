版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 13:53 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元在0.7860附近卖压沉重

0534GMT * 市场现在倾向于逢高抛售新西兰元 * 早盘日本账户有大量卖需,在0.7860附近有新西兰元/美元供盘 * 许多市场人士退出新西兰元多头持仓 * 0.7800下方挂有停止单.(完) --编译 石冠兰; 审校 戴素萍

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐