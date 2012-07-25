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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 13:49 BJT

《汇市简讯》利差交易仓位缩减令澳元承受重压

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* 澳元早盘遭遇日本账户的大量抛售

* 之后出现多头逼空,澳元/美元穿破上档停止位1.0225,到达1.0243

* 1.017附近仍有买兴

* 由于利差交易仓位缩减,目前澳元可能进一步遭遇抛盘

* 传闻亚洲主权账户卖出欧元/澳元.(完)

--编译 吴云凌; 审校 戴素萍

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