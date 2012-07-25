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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 13:51 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元扳回部分跌幅,关注新西兰央行利率决议

路透惠灵顿/悉尼7月25日电---澳元周三扳回部分跌幅,此前公布的通胀数据打压了下月降息的预期.但澳元本周仍录得跌幅,因市场担心欧元区解体.

澳元兑美元AUD=D4最新报1.0223美元,此前一度跌至1.0170美元,纽约市场尾盘则报1.0227美元.澳元本周跌幅仍达1.3%.

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