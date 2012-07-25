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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 13:56 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲时段整固,下道阻力位在84.55

0540GMT

* 美元指数海外市场涨至趋势新高

* 亚洲时段在较高水准整固,在纽约尾盘的84.00附近

* 2010年7月中旬高位84.55是下道阻力位,瞄准2010年6月高位88.70

* 五日、10日和20日移动均线趋高

* 只有收在20日移动均线今日切入位83.02下方,才能逆转走势 (完)

--编译 艾茂林;审校 戴素萍

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