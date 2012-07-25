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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 14:17 BJT

〔日股业绩〕佳能第二季集团营业利润同比上升18.1%,净利同比下降4%

路透7月25日电---日本佳能(7751.T)周三表示:

* 预计2012年集团营业利润为3,900亿日圆

* 六个月集团净利为1,132.5亿日圆

* 预计2012年集团净利为2,500亿日圆

* 六个月集团营业利润为1,752.8亿日圆

* 六个月集团税前获利为1,782.7亿日圆

* 第二季集团净利为517.1亿日圆,较上年同期下降4.0%

* 第二季集团税前获利为855.5亿日圆,较上年同期上升4.8%

* 第二季集团营业利润为926亿日圆,较上年同期上升18.1%

* 预计2012年日圆兑欧元平均汇率为100日圆,前次预估为105日圆.(完)

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