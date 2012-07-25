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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 14:21 BJT

〔日本经济〕央行副总裁山口广秀:若日圆升值威胁复苏,将再次放宽政策

路透广岛7月25日电---日本央行副总裁山口广秀:

* 若日圆升值严重威胁日本经济复苏,将再次放宽政策

* 不认为近期有必要考虑进一步放宽政策

* 日圆升值本身这一独立现象不会导致央行立即放宽货币政策

* 央行将尽可能的推行最有效的新政策手段

* 根据日本央行的法规,购买外国债券将带来严重问题

* 欧债危机仍是日本经济的最大风险

* 我们已经完全意识到海外经济体问题的巨大风险(完)

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