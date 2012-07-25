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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 14:23 BJT

〔亚洲橡胶〕泰国和印尼橡胶期货跌至四年低位--交易商

路透新加坡7月25日电---交易商周三表示,泰国和印尼橡胶跌至至少四年低位,此前东京工业品交易所(TOCOM)期胶跌至两年多低位,因全球经济放缓疑虑.

泰国9月RSS3橡胶报每公斤2.94美元,印尼SIR20橡胶报每磅126.75-127.75美分.(完)

--编译 石冠兰; 审校 戴素萍

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