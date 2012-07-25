《企业看点》--7月25日财务活动报导摘要(更新版)

投行观点：野村将携程旅行网目标价从58美元上调至61美元，评级为买进
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(新增第一则)
路透7月25日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 德国金融时报援引消息人士报导称,德国最大的制药商拜耳(BAYGn.DE)正在洽售其血糖仪业务部门.[ID:nL6E8IP17W]
* 金融时报报导,德国最大的州立银行之一Norddeutsche Landesbank料在周三宣布已敲定一项交易,将取得150亿欧元的资产配置,而这些资产有部分是由其两大股东下萨克森邦政府和萨克森安哈特政府提供担保.(link.reuters.com/zab69s)
* 美国问询报(Inquirer)报导,菲律宾航空[PHL.UL]计画在"近期"增加资本5亿美元,为机队现代化计划筹资,帮助其著名的旗舰机队在高度竞争环境中重返获利行列.(link.reuters.com/tuz59s)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪/白云;审校 王冠中/张明钧
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