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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 14:22 BJT

〔韩国股市〕创七个月收盘低位,受西班牙疑虑升高打压

路透首尔7月25日电---韩国股市周三下跌,创七个月最低收盘,因市场益发担心西班牙可能被迫寻求纾困,且美国一连串企业获利都不如预期,令避险心态升高.

大型科技股表现落后,LG显示器(034220.KS)挫跌4.8%;LG电子(066570.KS)则跌2.1%.

综合股价指数.KS11下跌1.37%,收报1,769.31点.(完)

--编译 戴素萍;审校 田建华

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