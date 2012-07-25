〔中国股市〕沪综指缩量收创逾40个月新低,楼市调控不放松令地产股承压

路透北京7月25日电---中国股市沪综指周三缩量收创逾40个月新低,地产股受中央将对16省市落实房地产调控开展专项督察消息拖累领跌.分析人士称,在国内外均缺乏利好情况下,短线市场料将继续弱势整理.

沪综指.SSEC收报2,136.151点,跌10.438点,或0.49%,此前收盘低点为2009年3月13日的2,128.848.今日上海A股成交额萎缩逾一成至408亿元人民币,创六个半月新低,此前低位为今年1月6日的393.5亿元.

东北证券分析师沈正阳表示,在没有突发利好情况下,市场处于弱势,且情绪低迷,虽短线或孕育技术性反弹,但并非具备逆转性.

"短线市场料将弱势整理,需等待海外环境好转,或国内数据反复验证经济面得以改善.同期,投资者将更趋谨慎,不看到利好,则不会轻易买入,"他称.

沪深股市房地产股今日整体下跌,中央将对16省市落实房地产调控开展专项督察,令市场预期地产政策或进一步收紧.上海地产类指数.SSEP收跌1.88%,地产股龙头--万科A(000002.SZ)跌幅达2.5%.

中国楼市屡现回温迹象,中央也屡次表态要加强房地产调控,进一步动作将从7月下旬开始对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控开展专项督查,彰显中央坚持房地产调控不放松的姿态.[ID:nST0531787]

沪深300指数8月合约CIFQ2尾盘报2,374.8点,跌0.44%,成交量为341,356手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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