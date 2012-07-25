〔中国股市〕沪综指缩量收创逾40个月新低,楼市调控不放松令地产股承压

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透北京7月25日电---中国股市沪综指周三缩量收创逾40个月新低,地产股受中央将对16省市落实房地产调控开展专项督察消息拖累领跌.分析人士称,在国内外均缺乏利好情况下,短线市场料将继续弱势整理.
沪综指.SSEC收报2,136.151点,跌10.438点,或0.49%,此前收盘低点为2009年3月13日的2,128.848.今日上海A股成交额萎缩逾一成至408亿元人民币,创六个半月新低,此前低位为今年1月6日的393.5亿元.
东北证券分析师沈正阳表示,在没有突发利好情况下,市场处于弱势,且情绪低迷,虽短线或孕育技术性反弹,但并非具备逆转性.
"短线市场料将弱势整理,需等待海外环境好转,或国内数据反复验证经济面得以改善.同期,投资者将更趋谨慎,不看到利好,则不会轻易买入,"他称.
沪深股市房地产股今日整体下跌,中央将对16省市落实房地产调控开展专项督察,令市场预期地产政策或进一步收紧.上海地产类指数.SSEP收跌1.88%,地产股龙头--万科A(000002.SZ)跌幅达2.5%.
中国楼市屡现回温迹象,中央也屡次表态要加强房地产调控,进一步动作将从7月下旬开始对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控开展专项督查,彰显中央坚持房地产调控不放松的姿态.[ID:nST0531787]
沪深300指数8月合约CIFQ2尾盘报2,374.8点,跌0.44%,成交量为341,356手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%