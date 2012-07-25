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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 19:41 BJT

〔美股业绩〕波音第二季EPS为1.27美元,上调2012年全年EPS预估

路透7月25日电---美国飞机制造商波音(BA.N)公布:

* 第二季每股盈余(EPS)为1.27美元

* 上调2012年全年每股盈余(EPS)预估

* 第二季营收为200亿美元,汤森路透I/B/E/S的调查预估是193.7亿美元

* 预计2012年每股盈余(EPS)介于4.40至4.60美元

* 预计2012年营收介于795亿至815亿美元

汤森路透I/B/E/S对波音第二季每股盈余(EPS)的调查预估为1.12美元.(完)

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