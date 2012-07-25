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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 15:10 BJT

〔法国数据〕法国季度工业需求调查显示第二季形势急剧恶化--INSEE

路透7月25日电---法国季度工业需求调查显示第二季形势急剧恶化,预示第三季疲态延续--法国国家统计局(INSEE).(完)

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