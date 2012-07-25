更正:〔欧股业绩〕标致雪铁龙上半年汽车部门亏损6.62亿欧元,裁员势在必行

(更正:因译文有误,内文第五段应为"随着上半年营收下降5.1%至295.5亿欧元,公司营运现金流消耗了9.54亿欧元",非"上半年花费9.43亿欧元营运资金,营收却下降5.1%至295.5亿欧元".)

* 标致雪铁龙上半年汽车部门亏损6.62亿欧元

* 上半年营收下跌5.1%,报295.5亿欧元

路透巴黎7月25日电---PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周三表示将继续推进饱受政治压力的重组计划.这家法国汽车制造商详细公布了不断扩大的亏损.其表示,亏损对未来产生威胁.

PSA标致雪铁龙公布今年上半年汽车部门亏损6.62亿欧元(8亿美元).本月稍早该公司曾发布业绩预警,当时还宣布在法国裁员8,000人并关闭一处工厂.

"欧债危机的迟迟不去以及影响之深,已经拖累了我们在欧洲的业务,需要进行重组."执行长Philippe Varin在一份声明中表示."我们很清楚这项计划对于大量员工而言有多艰难."

标致雪铁龙公布业绩的同时,高管们也寻求与工会进行的新一轮谈判中,能够实现削减10%的法国员工数量.该公司表示,裁员计划料在2015年前节省15亿欧元.

标致雪铁龙表示,随着上半年营收下降5.1%至295.5亿欧元,公司营运现金流消耗了9.54亿欧元.

上半年净亏损为8.19亿欧元,上年同期为净利8.06亿.资产出售使净债务从12月底时的34亿欧元降至24亿.

该公司在周三表示,裁员加上关闭巴黎附近Aulnay工厂,以及去年12月宣布的在欧洲裁员6,000人,将得以在2015年前省下6亿欧元.

该公司并承诺削减5.5亿欧元的投资,并透过和通用汽车(GM.N)的结盟来进一步省下3.5亿欧元.

执行长Varin在7月12日公布组织重整时曾表示,任何进一步的延宕"将让集团置于巨大风险中".

但Aulnay关厂决定引发政府的责难.工会周三发动在PSA标致雪铁龙总部的外面进行抗议活动.(完)