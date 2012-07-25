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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 14:51 BJT

〔澳洲股市〕小跌,低于预期的澳洲通胀数据部分抵消欧债担忧

路透7月25日电---澳洲股市周三收低0.2%,澳洲此前公布的通胀数据低于预期,部分抵消了市场对欧元区债务危机的担忧.

澳洲统计局公布,第二季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.5%,较上年同期上涨1.2%,澳洲央行第二季加权中值CPI则较前季上涨0.7%,较上年同期增幅为1.9%,低于2-3%的央行长期目标.[ID:nSB1686136]

澳股S&P/ASX 200指数今日收低9.3点或0.23%,报4,123.9点.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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