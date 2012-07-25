〔美股业绩〕卡特彼勒上调全年获利展望,称"这次跟2008年有别"(更新版)

(新增细节)

* 第二季EPS为2.54美元,华尔街预估为2.28美元

* 营收增长21%至173.7亿美元,超越华尔街预估

* 上调2012年获利预估

* 股价盘前上涨4%

路透7月25日电---全球最大的工程机械制造商--卡特彼勒(CAT.N)周三上调2012年获利预估,称全球经济正在改善.

之前卡特彼勒公布了强劲的季度获利,轻易超越华尔街预估.该消息令其股价在盘前交易中上涨4%.

公司执行长Doug Oberhelman表示,亚洲、拉美和北美仍需要财政上的改善,不过全球经济已开始向更为康健迈步.

他在一份声明中称:"尽管我们预计2012年将创下历史佳绩,但我们明白全球正在面临经济挑战.如果有必要,我们做好了快速行动的准备...好消息是,这次跟2008年不同."

卡特彼勒第二季获利为16.7亿美元,合每股盈余(EPS)2.54美元,上年同期则分别为10.2亿美元和1.52美元.

据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预估为第二季EPS在2.28美元.

第二季营收增长21%至173.7亿美元,分析师的预估为171.1亿.

卡特彼勒预计,2012年全年EPS为9.60美元,之前的预估则为9.50美元.分析师则预计全年EPS在9.54美元.

卡特彼勒股价在盘前交易中上涨4%至84.65美元.(完)