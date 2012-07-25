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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 19:22 BJT

〔美股业绩〕福特汽车第二季每股盈余为0.26美元,预估为0.28美元

路透7月25日电---福特汽车(F.N)周三公布:

* 第二季每股盈余(EPS)为0.26美元

* 第二季营收为333亿美元,上年同期为355亿美元

* 第二季净利为10.4亿美元,上年同期为24亿美元

* 第二季税前营业利润为18.3亿美元,上年同期为28.8亿美元

* 第二季扣除一次性项目的每股盈余(EPS)为0.30美元

* 预计2012年全年营业利润"表现强劲,但将不及2011年.

据汤森路透I/B/E/S,市场预估第二季EPS为0.28美元,营收为321.7亿美元.(完)

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