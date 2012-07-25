〔日股业绩〕佳能调降获利预估,称欧元兑日圆汇价冲击日本企业(更新版)

(新增细节)

* 佳能调降全年营业利润预估至3,900亿日圆,受欧元不振打击

* 佳能第二季营业利润成长18%至926亿日圆,低于预期

路透东京7月25日电---日本佳能(7751.T)周三调降全年营业利润预估13%,而第二季获利则是低于预期,这是因为欧元区危机带动日圆上涨,在此同时又打击主要出口市场的需求.

佳能财务长Toshizo Tanaka周三向记者表示,"全球经济放缓已经扩散,看来成长将会持续小步走.就汇率而言,我们预期日圆将维持强势一段时间."

这家相机及打印机制造商正展现出欧元区问题会如何影响日本企业的初步迹象;佳能在积极降低成本下一直是日本获利最佳的科技公司之一.

佳能调降全年营业利润预估至3,900亿日圆(50亿美元),此前预估为4,500亿日圆;4-6月当季的营业利润为926亿日圆.

尽管第二季的营业利润较去年同期的784亿成长18%,但却低于汤森路透I/B/E/S调查六位分析师平均预估的1,074亿.

佳能调降全年欧元平均汇价预估至100日圆,先前的预估为105日圆.佳能有80%的营收来自海外市场.

佳能表示,汇率波动使其4-6月当季营业利润减损212亿日圆.

在公布财报前,佳能股价收低0.9%至2,678日圆,此前一度跌至2009年3月以来新低,因欧元兑日圆EURJPY=走贬.佳能今年以来股价跌幅已超过20%.

日股日经指数.N225周三收低1.4%,今年以来表现为近持平.(完)