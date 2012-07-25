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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 15:25 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/美元触日高,因ECB委员称可给欧洲纾困基金银行执照

路透伦敦7月25日电---欧元兑美元周三欧洲盘初扭转跌势触及日高,多位交易商称媒体报导欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼谈话指出,有让欧洲纾困基金持有银行执照的理由.

欧元从1.2060美元附近跳升至1.2115.之后略微回吐涨幅,上涨0.2%至1.2081.(完)

--编译 张明钧;审校 高琦

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