〔伦敦奥运〕奥组委主席罗格称,转播合约上涨提振IOC财政

路透伦敦7月24日电---国际奥委会（IOC）周二表示，2014至2016年之间的奥运电视转播权收入可能超过40亿美元。而奥运赞助合约收入也在上涨。

国际奥委会主席罗格（Jacques Rogge）声称国际奥委会的财政依然坚挺且安全，其收入规模比2001年时的水准高出两倍还要多。

“在2014到2016期间我们已经有36亿美元的电视转播合约，这一金额还将会达到并超过40亿美元。2002至2004期间的电视转播权总收入不过22亿美元，”在伦敦奥运开幕前几天，罗格在一次国际奥委会会议上讲到。

2010-2012期间的（电视转播权收入）总额为39亿美元。

罗格说，该组织已经从刚刚开始销售谈判的2018至2020年的电视转播合约中得到了26亿美元的进账。

去年，国际奥委会签署了他们有史以来最大的一笔订单，同意把截至2020年的奥运会在美国的转播权以43.8亿美元出售给全国广播公司（National Broadcasting Company）。

“我们的财政坚挺且安全，”罗格说。在12年的任期期满后，他将在明年正式离职。

“从2001年12月31日起，我们的储备金已经从1.05亿美元增长到了5.58亿美元，增加了4.53亿美元。财政的稳固源自于成功的市场营销以及电视转播权的出售。”

国际奥委会还从赞助商手中实现了收入的增长。2013至2016年的赞助项目有望首次为其产生超过10亿美元的收入。

罗格说，2017至2020年的赞助计划已经从七家赞助商那里融到了7.22亿美元。

同样的赞助项目在2001至2004年只值6.63亿美元。

“即使我们的财政巩固了……我们还必须坚持现实一点。国际奥委会必须确保它能够保持和加强掌控支出的政策以及奥运会项目的复杂性。”

国际奥委会一直在试图减少奥运会的规模，并且已经把运动员数量限制在刚好超过10,000名，把比赛大类的数量限制在28项，以保持这项赛事对于潜在的申办城市仍具有吸引力。

俄罗斯的索契（Sochi）将举办2014年冬季奥运会，而里约热内卢（Rio de Janeiro）将在2016年成为第一个举办夏季奥运会的南美城市。2020年的奥运会主办城市将在明年揭晓/（完）