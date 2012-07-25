版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 15:21 BJT

〔全球金市〕金价连升第二日,受更多刺激政策将出台的预期所支撑

路透新加坡7月25日电---金价周三微升,涨势延续至第二日,此前公布的欧美经济数据都不佳,提振了将出台更多货币刺激措施的预期.刺激措施通常会增加黄金的通胀避险魅力.

最新数据显示,7月美国和欧元区经济依然走势艰难,华尔街日报亦报导称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能将采取新措提振来美国经济成长.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐