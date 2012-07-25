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市场报道 | 2012年 7月 25日 星期三 15:22 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元上涨,欧元区危机仍为关注焦点

路透苏黎世7月25日电---瑞郎兑美元周三上涨,脱离周二触及的19个月低点,不过欧元区危机带来的持续压力令瑞郎/美元仍接近平价水准.上次瑞郎兑美元达致平价是在2010年末.

自从瑞士央行设定瑞郎/欧元的汇率上限后,瑞郎走势密切追随欧元.

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