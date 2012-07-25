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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 15:45 BJT

〔标题新闻〕KB金融集团称将不会竞购价值52.3亿美元的友利金融控股集团的控股股权--Yonhap

注:Yonhap为韩国联合通讯社

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8IP21Y]

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