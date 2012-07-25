〔中国金融〕中投公司称其2011年境外投资组合收益率为-4.3%

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透北京7月25日电---中国投资有限责任公司[CIC.UL]周三发布2011年年报称,其去年境外投资组合收益率为-4.3%,自公司成立以来累计年化收益率则为3.8%.
中投公司并称,去年对资产配置相应进行了优化调整,强化了配置意图,增加了组合的灵活性,"稳步推进非公开市场,特别是泛行业直投、泛行业私募股权、资源能源、房地产和基础设施等长期资产投资."
此外,报告称,为了充分发挥中投国际作为外汇资金多元化投资平台的作用,从2011年12月9日至12月31日,国家陆续向中投国际注入300亿美元现金.
中投公司是全球最大的主权财富基金之一,初始注册资本金为2,000亿美元,是2007年财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币,购买等额外汇储备注入形成.其目标为持有、投资和管理部分国家外汇资产,以获取风险调整后的良好投资回报.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%