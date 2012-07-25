〔中国金融〕中投公司称其2011年境外投资组合收益率为-4.3%

路透北京7月25日电---中国投资有限责任公司[CIC.UL]周三发布2011年年报称,其去年境外投资组合收益率为-4.3%,自公司成立以来累计年化收益率则为3.8%.

中投公司并称,去年对资产配置相应进行了优化调整,强化了配置意图,增加了组合的灵活性,"稳步推进非公开市场,特别是泛行业直投、泛行业私募股权、资源能源、房地产和基础设施等长期资产投资."

此外,报告称,为了充分发挥中投国际作为外汇资金多元化投资平台的作用,从2011年12月9日至12月31日,国家陆续向中投国际注入300亿美元现金.

中投公司是全球最大的主权财富基金之一,初始注册资本金为2,000亿美元,是2007年财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币,购买等额外汇储备注入形成.其目标为持有、投资和管理部分国家外汇资产,以获取风险调整后的良好投资回报.(完)