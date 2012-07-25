〔日股业绩〕任天堂第一季亏损缩窄并优于预期,受软件利润支撑

路透东京7月25日电---日本游戏生产商任天堂7974.OS周三表示,第一季亏损缩窄,受益于软件利润,但游戏机销量下降给业绩带来压力.

6月30日止的三个月中,任天堂录得营业亏损103亿日圆(1.32亿美元),上年同期为亏损377亿日圆.该业绩好于汤森路透I/B/E/S访问三位分析师得出的平均预估,即亏损206亿日圆.

对于截至明年3月止的整个财年,任天堂维持营业利润将回升至350亿日圆的预估.该公司预期,像史克威尔艾尼克斯(9684.T)推出的最新版勇者斗恶龙等游戏将支撑利润.

21名分析师对该公司整个财年营业利润的平均预期为320亿日圆.(完)