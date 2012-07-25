〔日股业绩〕任天堂第一季亏损缩窄并优于预期,受软件利润支撑

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京7月25日电---日本游戏生产商任天堂7974.OS周三表示,第一季亏损缩窄,受益于软件利润,但游戏机销量下降给业绩带来压力.
6月30日止的三个月中,任天堂录得营业亏损103亿日圆(1.32亿美元),上年同期为亏损377亿日圆.该业绩好于汤森路透I/B/E/S访问三位分析师得出的平均预估,即亏损206亿日圆.
对于截至明年3月止的整个财年,任天堂维持营业利润将回升至350亿日圆的预估.该公司预期,像史克威尔艾尼克斯(9684.T)推出的最新版勇者斗恶龙等游戏将支撑利润.
21名分析师对该公司整个财年营业利润的平均预期为320亿日圆.(完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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