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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 15:51 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜触及一个月低位,市场担心西班牙和希腊债务问题

路透新加坡7月25日电---伦敦期铜周三跌至一个月低点,随后与欧元一道扳回部分跌幅.有关希腊和西班牙主权债务的忧虑重燃,损及风险人气并打压人们对金属需求的预期.

西班牙借贷成本大涨以及人们担心希腊可能不会兑现救助条款,加剧市场对欧元区的不安.中国周二刚刚公布数据显示经济改善,投资者脆弱信心就遭到打击.

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