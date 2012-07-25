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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 15:57 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元跌至近两周低点,受欧债忧虑影响

路透首尔7月25日电---韩元兑美元KRW=周三收盘收复部分早前失地,但仍跌至近两周低位,因市场悲观看待欧元区处理债务危机的能力.

韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,151.2,为7月13日以来最低收盘位,周二收报1,146.1.

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