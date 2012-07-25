〔伦敦奥运〕奥运会前已惩处过百名服禁药运动员

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月25日电---世界反兴奋剂组织（WADA）周二表示，为了努力消除运动员在伦敦会上的作弊行为，在伦敦奥运会前几个月内已经查出超过一百名运动员服用禁药，并对其进行了制裁。
世界反兴奋剂机构主席约翰·费伊（John Fahey），检测人员一直在全力防止运动员在伦敦奥运会上使用兴奋剂。
“在截至6月19日的六个月内，有至少107名运动员被处罚，”费伊在一场国际奥委会会议上说。
“我不能确认其中有多少人获得了奥运会参赛资格，但是如果那是他们野心的一部分的话，我会很高兴地说，他们将不会与我们一起出现在伦敦。”
尽管本届奥运会从本周五才正式开幕，一直持续到8月12日，但比赛期间的药检在奥运村开村时和官方的奥运周期(7月16日)就已经启动。
国际奥委会在周二宣称，自那天起，已经经历了300多起药检，目前还没有一项检测呈阳性。
“那些早早启动的药检开始有好效果了，”费伊说道。
“他们（兴奋剂违反者）应该知道，逃避检测（的可能性）是有史以来最小的。”
本届奥运会将大约有6,250份样本被提取，多于历届任何一场奥运会；而英国反兴奋剂机构（U.K Anti-Doping）也被指派参与赛前训练营的药检。
四年前的北京奥运会上，有20起被证实的兴奋剂案例，包括六匹赛马。比雅典奥运会的26起有所减少。（完）
编译：林秀峰 发稿；王燕焜
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%