〔伦敦奥运〕奥运会前已惩处过百名服禁药运动员

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月25日电---世界反兴奋剂组织（WADA）周二表示，为了努力消除运动员在伦敦会上的作弊行为，在伦敦奥运会前几个月内已经查出超过一百名运动员服用禁药，并对其进行了制裁。

世界反兴奋剂机构主席约翰·费伊（John Fahey），检测人员一直在全力防止运动员在伦敦奥运会上使用兴奋剂。

“在截至6月19日的六个月内，有至少107名运动员被处罚，”费伊在一场国际奥委会会议上说。

“我不能确认其中有多少人获得了奥运会参赛资格，但是如果那是他们野心的一部分的话，我会很高兴地说，他们将不会与我们一起出现在伦敦。”

尽管本届奥运会从本周五才正式开幕，一直持续到8月12日，但比赛期间的药检在奥运村开村时和官方的奥运周期(7月16日)就已经启动。

国际奥委会在周二宣称，自那天起，已经经历了300多起药检，目前还没有一项检测呈阳性。

“那些早早启动的药检开始有好效果了，”费伊说道。

“他们（兴奋剂违反者）应该知道，逃避检测（的可能性）是有史以来最小的。”

本届奥运会将大约有6,250份样本被提取，多于历届任何一场奥运会；而英国反兴奋剂机构（U.K Anti-Doping）也被指派参与赛前训练营的药检。

四年前的北京奥运会上，有20起被证实的兴奋剂案例，包括六匹赛马。比雅典奥运会的26起有所减少。（完）