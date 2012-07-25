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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 16:09 BJT

〔新兴汇市〕亚洲新兴货币受西班牙和希腊忧虑拖累,人民币下挫增添压力

路透新加坡7月25日电---多数新兴亚洲货币周三下跌,此前西班牙借贷成本大涨,且希腊有可能无法实现救助计划条款,欧债危机进一步恶化.此外,人民币下跌也给地区货币带来额外压力.

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