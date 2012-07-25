〔韩国金融〕银行面临法律和声誉风险升高,因涉嫌共谋不当获利--惠誉

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透首尔7月25日电---评级机构惠誉周三表示,韩国银行业者正面临日益升高的法律和声誉风险,因被怀疑近几年来凭借不当手法增加获利.
韩国反垄断机构主管日前向国会证实,上周开始调查九家银行和10家券商.此前媒体报导引发了对这些企业共谋拉高贷款利率的质疑.
银行股已面临六个交易日里第五天的跌势,因为投资者担心调查可能会损及银行获利,或银行可能遭遇罚款等结果.
韩媒报导称,至少一个公民团体准备对银行提出集体诉讼,但目前尚未采取行动.
惠誉发布声明称,"韩国对消费者保护的关注度上升,使银行面临的法律和声誉风险提高,将令该行业的长期获利能力遭受压力."其并指出,现阶段无法确定各家银行会受到哪些影响.
韩国公正交易委员会调查的19家金融企业中,除渣打银行(STAN.L)的韩国分支外,其余均为韩国本土企业.委员会认为这些企业涉嫌合谋使三个月货币市场利率维持在不正当的高位.(完)
--编译 隋芬;审校 张明钧
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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