版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 16:40 BJT

〔路透专访〕Ifo经济学家预计德国第二季和第三季经济微幅成长

路透慕尼黑7月25日电---德国智库Ifo经济学家沃拉博周三称:

* 不确定性已进一步上升,未来几个月将继续升高

* 预计德国第二季和第三季经济增长率在0.1%

* 德国经济表现继续好于欧洲其他地区

* 出口预期已基本趋稳,受益于欧元下跌

* 德国AAA的评级未面临威胁,穆迪的声明只是一个警告

* 没有理由进一步降息,不确定性来自政治层面

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐