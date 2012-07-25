〔中国债市〕人民币利率互换持稳,政策真空期内机构观望居多

路透上海7月25日电---中国人民币利率互换(IRS)周三与昨日基本持平.盘中IRS主要呈先抑后扬之势,但交易活跃性不高.业内人士认为,政策真空期内,市场倾向观望,IRS在月底之前或将继续盘整.

交易员指出,西班牙寻求全面救助的预期日益升温,使得IRS早盘小幅下行,但随后看到国债招标利率高于预期,IRS又转而回调收复跌势.多空力量角力之下,IRS最终企稳.

"早上主要受欧洲那边影响,IRS先下去了5个点,后来看到国债招的比较高,IRS把原来跌的又涨回来了."上海一银行交易员称.

西班牙在周二的短期债券标售中,收益率(殖利率)达到欧元问世以来第二高.西班牙将财政拉回正轨的努力日益艰困,已导致其借贷成本飙升至无法长久延续的水平,说明市场更加坚信,该国将需要获得国家纾困;而这一行动的成本是欧元区难以负担的.

中国财政部上午招标的300亿元人民币三年续发固息国债,中标收益率为2.4829%,远高于此前2.41%的市场预测均值.

她并表示,虽然降准预期仍在,但市场仍需面对现实问题:月末临近,资金紧张预期升温.在宽松预期尚存但资金未彻底放松的现实下,投资者倾向谨慎观望,觅得方向后再出手.

上海另一银行交易员也指出,目前处于经济数据和政策真空区,IRS没有明确方向,月底前盘整局面难以打破.

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三继续下行,其中跨月的七天品种降幅较小;受益于央行在公开市场上持续以逆回购支援,短期资金面较宽松,但下周初将进入7月的最后交易日,考虑财政存款及月末等因素,机构仍多谨慎处之.[ID:nSB1686426]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 2.7720/2.8940 2.4775/2.5683 2.5083/2.6017 2.6350/2.7317 2.6675/2.8725

周二 2.7506/2.9017 2.4950/2.5893 2.5233/2.6167 2.6471/2.7429 2.6628/2.9050

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变动 +0.0214/-0.0077 -0.0175/-0.0210 -0.0150/-0.0150 -0.0121/-0.0112 +0.0047/-0.0325

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)