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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 16:24 BJT

《汇市简讯》美元/日圆技术面:一目均衡转换线承压

0756GMT

* 存在走跌并重新测试77.65(6月1日低位)的风险,若跌破此位,跌势将加快

* 一目均衡转换线和一目均衡基准线走向不一致

* 我们考虑在78.35处做空

* 一目均衡转换线切入位78.67承压

* 技术图表:(link.reuters.com/rec69s)

(完)

--编译 白云; 审校 高琦

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