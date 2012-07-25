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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 16:47 BJT

〔欧洲金融〕EFSF称尽管穆迪调整其评级展望,但EFSF是可的发行人

路透布鲁塞尔7月25日电---欧洲金融稳定机构(EFSF)称,尽管穆迪调整评级展望,但EFSF是根基稳固的、可信的发行人.(完)

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